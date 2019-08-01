Большинство выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток объединились

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) полагают, что выпущенные в конце июня и начале июля в районе Шантарских островов косатки держатся вместе.

"Животные из первого и второго выпуска в настоящее время держатся в непосредственной близости друг от друга и двигаются синхронно, что позволяет предположить, что они объединились", - сообщает пресс-служба ВНИРО.

При этом выпущенная в июле молодая самка не присоединилась к основной группе и остается одна.

"Было обнаружено, что даже животные, прожившие бок о бок год, не обязательно держатся вместе. Молодая самка из предыдущего выпуска сейчас путешествует отдельно от своих старших товарищей", - отмечают ученые.

Несмотря на это, во ВНИРО признают прошедшие два выпуска успешными. Ученые продолжают отслеживать перемещение животных с помощью спутниковых меток.

Как сообщалось, 27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок.

Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" заявляет об опасности для жизни самой маленькой косатки Александры, выпущенной из "китовой тюрьмы" 16 июля. "Учитывая ее возраст, есть серьезные опасения за ее жизнь. Пока нет достоверных подтверждений, что Александра может самостоятельно добывать себе еду - есть вероятность, что она может погибнуть от голода", - сообщает коалиция.

В соцсетях экологи опубликовали видео, где Александру кормят рыбой с лодки у мыса Перовского через несколько дней после выпуска. Затем ее фиксировали у берегов Сахалина.

Экологи просят ВНИРО, который возглавляет операцию по освобождению животных из "китовой тюрьмы", установить визуальный контроль за косаткой и информировать людей о происходящем с ней. Моряков просят не кормить животное рыбой и сообщить экологам о встрече с косаткой.