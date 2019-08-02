Оппозиция сообщила задержании соратника Гудкова по делу о массовых беспорядках

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Обыск по делу о массовых беспорядках прошел ночью в пятницу в доме Егора Жукова, который пытался зарегистрироваться кандидатов в Мосгордуму, он отправлен на допрос в СК и получил статус задержанного, сообщается в фейсбуке оппозиционера Дмитрия Гудкова.

Там отмечается, что обыск начался после 2 часов ночи, его вели как минимум восемь человек. Через четыре часа Жукова вместе с приехавшим адвокатом увезли на допрос в СК на Новокузнецкую улицу.

Как говорится в фейсбуке Гудкова, обыск был связан с делом об участии в массовых беспорядках. "Статус Егора – задержанный, меру пресечения в течение 48 часов выберет Пресненский суд", - отмечается в сообщении.

Жуков выдвигался на выборы в Мосгордуму по четвертому избирательному округу Москвы в качестве независимого кандидата от "команды Гудкова".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в деле о массовых беспорядках, возбужденном после акции 27 июля, может быть до 30 подозреваемых, включая активистов, которых уже привлекли к административной ответственности за нарушения на этой акции.

Накануне Следственный комитет сообщил, что по уголовному "делу 27 июля" задержаны пять участников акции, и назвал имена трех из них: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.