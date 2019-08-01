Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

Штаб по расследованию этого дела разместили на востоке Подмосковья

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В деле, которое возбудили после акции 27 июля по статье о массовых беспорядках, может быть до 30 подозреваемых, следствие проведет их допросы уже на этой неделе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Расследование проходит в штабе на востоке Подмосковья, им занимаются больше десятка следователей московского главка СКР. Уже 1 августа в штаб доставят нескольких человек для проведения с ними следственных действий, рассказал собеседник агентства.

По его сведениям, фигурантами дела могут стать в том числе гражданские активисты, которые уже были привлечены судами к административной ответственности за нарушения на этой акции.

Ранее 1 августа Следственный комитет сообщил, что по уголовному делу "27 июля" задержаны пять участников акции и назвал имена троих: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Всего следствие доказало причастность к беспорядкам и нападениями на полицейских в этот день более десяти граждан, принимавших "наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы".

В этом комментарии СКР упомянул уголовное дело, которое расследуется по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия к представителям власти. 30 июля СКР сообщил о разных делах: одно было возбуждено по статье о массовых беспорядках - и еще три по фактам нападений на представителей власти.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ее планировали провести у здания мэрии на Тверской улице. С утра 27 июля Тверская была оцеплена полицейскими. В результате участников акции вытеснили в переулки и они, самоорганизуясь, прошли в том числе по Лубянке и по Трубной площади, а также ненадолго перекрыли движение по Садовому кольцу. В этот день полицейские задержали больше тысячи человек. Среди тех, кому назначили штрафы и административные аресты, оказались и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.