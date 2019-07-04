Кудрин констатировал отставание России в вопросах духовных и традиционных ценностей

Патриотическое воспитание чиновник рекомендовал сочетать с изучением истории репрессий

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия не является мировым лидерам в вопросах духовных ценностей или сохранении семейных традиций, стране "надо тянуться", чтобы стать лидером и примером для других в этой сфере, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин и привел соответствующую статистику.

По словам чиновника, в России детская смертность составляет пять случаев на тысячу рожденных, в Евросоюзе - три, в Финляндии - 1,7. На 100 браков в России приходится 63 развода, в Германии - 38, в Швеции - 46. По абортам на тысячу родившихся детей Россия обгоняет США в два раза, а Германию - больше чем в два раза, заявил Кудрин на заседании Совета при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей.

Детская бедность, по данным главы Счетной палаты, выросла с 19% в 2013 году до 26% в 2016 году. Он напомнил, что ранее планировалось делать выплаты на первого ребенка всем семьям с детьми, чтобы на десятки процентов снизить бедность в семьях, но в итоге выплаты стали получать только на детей, родившихся после начала 2018 года.



Школам, по мнению чиновника, нужна усиленная психологическая поддержка. Сейчас на 42 тысячи школ приходится тысяча психологов, тогда как в каждой школе должно быть несколько таких специалистов. Кудрин считает, что, по примеру развитых стран, школьников нужно дифференцировать по психологическому и физиологическому развитию и учить их по-разному, это сделает обучение более успешным.

Комментируя необходимость патриотического воспитания, Кудрин посоветовал "для полноты и правды" "вести больший анализ истории репрессий в России, изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традиций", "чтобы это не повторилось.