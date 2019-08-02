Верховный суд Удмуртии отменил штраф за оскорбление верующих во "ВКонтакте"

Жительницу Ижевска оштрафовали по статье, которая начала действовать после вменяемого ей нарушения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии отменил штраф жительнице Ижевска Екатерине Салтыковой за разжигание ненависти к верующим в соцсетях, следует из материалов суда. Поводом для штрафа стал ее комментарий во "ВКонтакте" к опросу "Верующие, вы читали Библию? Знаете ее наизусть?"

Комментарий о боге и церквях, который Салтыкова написала в январе 2018 года, правоохранительные органы сочли экстремистским. На нее завели административное дело по ст. 20.3.1 КоАП ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства (...) по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично"). 28 мая 2019 года Индустриальный районный суд Ижевска признал ее вину и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Салтыкова и ее адвокат подали апелляцию в Верховный суд Удмуртии и потребовали прекратить производство по делу, указывая на отсутствие вины, нарушение процессуальных норм и истечение срока давности привлечения к административной ответственности.

Верховный суд республики установил, что комментарий Салтыковой был сделан в январе 2018 года, а административная статья, которую ей вменили, была введена федеральным законом от 27 декабря 2018 года. "Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением", - говорится в судебном решении.