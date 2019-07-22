Осужденная за мемы барнаульская студентка отсудила у РФ 100 тыс. рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле назначил компенсацию в размере 100 тысяч рублей Марии Мотузной, осужденной за картинки в соцсетях. Ее дело закрыто по реабилитирующим основаниям.

Решение по делу Мотузной вынесла судья Анна Ваншейд.

"Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50 тыс. рублей - это победа!", - написала Мотузная на своей странице в соцсети.

Иск был подан в мае 2019 года к Минфину РФ. В нем Мотузная требовала выплатить ей компенсацию в размере 1 млн рублей.

Дело Мотузной

Дело Мотузной суд Барнаула начал рассматривать 6 августа прошлого года. 24-летняя студентка обвинялась по статье 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Позднее стало известно о возбуждении аналогичных уголовных дел против еще нескольких жителей Барнаула и Заринска.

Частичная декриминализация

В декабре 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме - статья 282 УК.

Новый закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за действия на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично или с использованием СМИ и интернета, если такие деяния совершены однократно и не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе и ответственности за репосты.

В декабре 2018 года в СУ СКР по Алтайскому краю заявили о возвращении дела Мотузной для дополнительного расследования. В январе 2019 года следствие сообщило о закрытии дела. Прокуратура принесла Мотузной извинения.

21 января 2019 года судом в Барнауле было вынесено постановление о закрытии еще одного аналогичного дела - против Даниила Маркина.