Отпущенного под домашний арест дагестанского депутата снова задержали

Фикрета Раджабова подозревают в незаконных отчуждениях участков земли и в мошенничестве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали на двое суток депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова в день, когда Верховный суд республики перевел его под домашний арест. Как рассказал его адвокат Султан Калаев, его задержали после выхода из СИЗО по подозрению в мошенничестве.

Раджабова задержали 22 мая по уголовному делу о незаконных отчуждениях земельных участков. Его арестовали. В последний рза Советский суд Махачкалы продлил ему арест до 15 ноября.

По первому делу депутату вменяют незконное оформление тысяч земельных участков на разных людей в период, когда он управлял правовым отделом администрации Махачкалы. По делу также проходят четыре сотрудника регионального Росреестра. Ущерб от действий подозреваемых следствие оценило в 370 млн рублей.

Раджабов с 2007 года является депутатом парламента Дагестана от партии "Единая Россия", возглавляет комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 годы он руководил юридическим управлением мэрии Махачкалы.