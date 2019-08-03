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Дагестанского депутата Раджабова повторно арестовали на два месяца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде повторного ареста депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову, сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

"Сегодня, 3 августа, постановлением судьи Советского районного суда Махачкалы Раджабову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник.

По его словам, мера избрана в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщалось, Раджабов был арестован Советским районным судом Махачкалы 24 мая по делу о причастности к ОПС, которая занималось незаконными земельными отчуждениями. Его арест был продлен до 15 ноября.

Верховный суд Дагестана 1 августа смягчил парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Как только парламентарии вышел из СИЗО, следственные органы вновь его задержали в рамках нового уголовного дела по статье "мошенничество".

22 мая 2019 года в домах депутата Народного собрания, бывшего руководителя правового управления Махачкалы Раджабова и других бывших работников администрации города силовики провели обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных отчуждениях земельных участков. После этого депутат был задержан.

По данным следствия, Раджабов, управляя правовым отделом администрации города, незаконно оформил на разных людей тысячи земельных участков.

Дагестан Махачкала Фикрет Раджабов Росреестр

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