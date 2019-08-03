Дагестанского депутата Раджабова повторно арестовали на два месяца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде повторного ареста депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову, сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

"Сегодня, 3 августа, постановлением судьи Советского районного суда Махачкалы Раджабову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник.

По его словам, мера избрана в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщалось, Раджабов был арестован Советским районным судом Махачкалы 24 мая по делу о причастности к ОПС, которая занималось незаконными земельными отчуждениями. Его арест был продлен до 15 ноября.

Верховный суд Дагестана 1 августа смягчил парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Как только парламентарии вышел из СИЗО, следственные органы вновь его задержали в рамках нового уголовного дела по статье "мошенничество".

22 мая 2019 года в домах депутата Народного собрания, бывшего руководителя правового управления Махачкалы Раджабова и других бывших работников администрации города силовики провели обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных отчуждениях земельных участков. После этого депутат был задержан.

По данным следствия, Раджабов, управляя правовым отделом администрации города, незаконно оформил на разных людей тысячи земельных участков.