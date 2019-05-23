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Депутат народного собрания задержан в Дагестане по делу об отчуждении земель

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане задержали депутата народного собрания республики Фикрета Раджабова, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По словам собеседника агентства, в рамках дела о незаконных отчуждениях земельных участков задержаны также двое сотрудников отдела регистрации Кадастровой палаты республики.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, в среду в домах депутата народного собрания, бывшего руководителя правового управления Махачкалы Раджабова, бывшего руководителя управления архитектуры Махачкалы Баганда Курбанова, экс-руководителя МФЦ города Микаила Гасанова, экс-начальника произвольного отдела администрации города Шахрузат Алиевой и руководителя торговой организации "Адам Иинтернешнл" Рабадана Рабаданова прошли обыски. Их подозревают в причастности к незаконным земельным отчуждениям в составе преступного сообщества.

Раджабов с 2007 года является депутатом парламента Дагестана от партии "Единая Россия", возглавляет комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год - начальник юридического управления администрации Махачкалы. Заслуженный юрист Республики Дагестан.

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