Сотрудники Росреестра арестованы в Дагестане по делу о махинациях с отчуждением земель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане арестовал двух сотрудников республиканского Росреестра и одного заключил под домашний арест по делу о махинациях с землей, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по республике в субботу.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов этого дела - специалиста управления Росреестра по Республике Дагестан Рената Шихвеледова и кадастрового инженера Абдулы Умаханова", - сказал представитель управления.

Он также добавил, что под домашний арест заключена специалист-эксперт этого же управления Зулейхат Дагирова. "Ей избрана такая мера пресечения из-за состояния здоровья. Помимо этого, у нее двое малолетних детей, один из них - инвалид", - пояснил собеседник агентства.

По данным СУ СКР по республике, ранее на два месяца был заключен под стражу депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, который на момент совершения преступления был начальником юротдела правового управления мэрии Махачкалы.

Управление напоминает, что в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, в рамках которого проводили махинации с отчуждением земель муниципальной и федеральной собственности. В результате их действий причинен ущерб на 370 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества на сумму около 20 млрд рублей.