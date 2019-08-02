Поиск

Захарова назвала новые санкции США из-за "дела Скрипалей" 72-ми с 2011 года

Ничего нового в них нет, они не помешают России развивать экономику, считают в МИД

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Второй пакет санкций из-за "дела Скрипалей", которые президент США Дональд Трамп ввел 1 августа, стали 72-ми для России с 2011 года, заявила представитель МИД Мария Захарова. Она констатировала, что эти санкции обречены, как и все предшествующие.

"Курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился, - говорится в ее заявлении на сайте МИД. - Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие".

По ее оценке, новые санкции во многом дублируют уже вводившиеся, и "ничего особенно нового в этом нет".

Захарова заверила, что Россия продолжит укреплять экономику и обороноспособность и наращивать свое влияние в мире, несмотря "на санкционный шантаж". По ее убеждению, авторы санкционных списков рассчитывают в основном "на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве".

Отравление в Солсбери в марте 2018 года представитель МИД назвала "инсценировкой", участников которой "до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения". Комментируя, что из-за этого США ввели санкции в соответствии с американским законом 1991 года о контроле за химическим оружием, она напомнила, что Россия, в отличие от Америки, давно ликвидировала свое химоружие, и это подтвердили международные инспекции.

США Сергей Скрипаль Мария Захарова МИД

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд не пустил Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму

Что произошло за день: пятница, 2 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

СКР сообщил о задержании 27 июля 134 злостных уклонистов

Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих

Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих

СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа

Мосгорсуд получил 58 исков об отказах в регистрации на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля

Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля
Отравление Сергея Скрипаля

СМИ узнали причину введения второго пакета санкций по "делу Скрипалей"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');