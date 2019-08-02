Захарова назвала новые санкции США из-за "дела Скрипалей" 72-ми с 2011 года

Ничего нового в них нет, они не помешают России развивать экономику, считают в МИД

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Второй пакет санкций из-за "дела Скрипалей", которые президент США Дональд Трамп ввел 1 августа, стали 72-ми для России с 2011 года, заявила представитель МИД Мария Захарова. Она констатировала, что эти санкции обречены, как и все предшествующие.

"Курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился, - говорится в ее заявлении на сайте МИД. - Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие".

По ее оценке, новые санкции во многом дублируют уже вводившиеся, и "ничего особенно нового в этом нет".

Захарова заверила, что Россия продолжит укреплять экономику и обороноспособность и наращивать свое влияние в мире, несмотря "на санкционный шантаж". По ее убеждению, авторы санкционных списков рассчитывают в основном "на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве".

Отравление в Солсбери в марте 2018 года представитель МИД назвала "инсценировкой", участников которой "до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения". Комментируя, что из-за этого США ввели санкции в соответствии с американским законом 1991 года о контроле за химическим оружием, она напомнила, что Россия, в отличие от Америки, давно ликвидировала свое химоружие, и это подтвердили международные инспекции.