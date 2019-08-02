Новые санкции США привели к падению российских биржевых индексов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок из-за решения США ввести новые пошлины на товары из Китая, а также новых санкций США в отношении России.

Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов, обновив минимум с начала лета, снижение составило 4%, на закрытии индес составил 1293,19 пункт. Индекс МоБиржи упал на 2%, до 2674,9 пункта (-2%). Цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,6%.

Доллар подорожал до 65,16 рубля (+0,8 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5-4,1%, доллар вырос на 1,79 рубля.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-4,6%), Сбербанка (-3,8% и -2,6% "префы"), "Интер РАО" (-3,6%), "Яндекса" (-3,2%), "Татнефти" (-3%), АФК "Система" (-2,9%), "Газпрома" (-2,7%), "Газпром нефти" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "Распадской" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Магнита" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Северстали" (-1,8%), "Роснефти" (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%).

Выросли котировки Polymetal (+2,4%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Мечела" (+0,4%), "префы" "Татнефти" (+1,2%) и "Сургутнефтегаза" (+1%).

2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России за применение химического оружия в Солсбери.

В США в четверг индексы упали до минимума за месяц на сообщениях о планах США ввести новые пошлины на китайские товары. Трамп в четверг пообещал ввести с 1 сентября новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил он.

В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,4%), "минусует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,3-3,6%), продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 опускается на 1%).

Вышедшая в пятницу в США статистика по рынку труда оказалась разнополярной: число рабочих мест в июле выросло на 164 тыс. при прогнозах увеличения на 165 тыс., а безработица осталась на июньском уровне 3,7%, хотя ожидалось снижение до 3,6%.

Нефть в пятницу корректируется вверх после самого сильного за последние 4 года обвала накануне на новостях о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров, однако цена Brent находится все еще на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося сутки назад.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $62,15 за баррель (+2,7% и -7% в четверг), сентябрьская цена WTI - $55,46 за баррель (+2,8% и -7,9% накануне).

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, после анонсирования американским президентом новых торговых пошлин против Китая на рынках наблюдалась традиционная картина в виде бегства инвесторов от риска. Помимо этого давление на российские активы оказало очередное усиление санкционной риторики против России. Впрочем, за последнее время у инвесторов на российском рынке сложился определенный "иммунитет" к санкционной тематике, и локальный рынок достаточно быстро отыгрывает новости подобного характера.