СМИ узнали причину введения второго пакета санкций по "делу Скрипалей"

Москва не предоставила гарантий неприменения химоружия, говорит источник Bloomberg

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - США вводят в отношении России второй пакет санкций в связи с "делом Скрипалей", так как Москва не выполнила требование Вашингтона и не предоставила гарантии неприменения химического и биологического оружия, объяснил агентству Bloomberg высокопоставленный чиновник администрации США.

Это требование США выдвинули, когда вводили первый пакет санкций в августе 2018 года.

Ранее о том, что президент Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против России, сообщило издание Politico. Позднее указ опубликовали на сайте Белого дома.

Трамп запретил американским банкам предоставлять какие-либо кредиты российскому правительству, кроме займов на закупки продовольствия, также потребовал блокировать финансовую или техническую помощь Москве со стороны международных институтов.

Bloomberg напоминает, что второй пакет мер по "делу Скриплей" Госдепартамент и Минфин США подготовили уже в феврале 2019 года. Введение санкций отложили до завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который искал доказательства вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года и сговора штаба Трампа с Кремлем.

В августе 2018 года США ввели санкции против России, решив, что она вопреки международному праву применила химическое оружие в Солсбери в марте 2018 года. Введение санкций за такое нарушение предусматривает американский закон от 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Тогда США запретили продавать России вооружения, за исключением сделок по международным космическим программам, и запретили своим госучреждениям предоставлять России деньги на закупки вооружений.

В Москве отрицают причастность к использованию химического оружия в Великобритании.

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские правоохранительные органы пришли к вывод, что их отравили разработанным в СССР нервнопаралитическим веществом "Новичок". Британское правительство возложило за это ответственность на российское государство.