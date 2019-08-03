Дипломаты прокомментировали санкции против РФ по делу Скрипалей

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в США назвали последние шаги Вашингтона, предпринятые в соответствии с законом "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", целью "наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы".

"Нам так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента. Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии", - говорится в сообщении дипведомства в фейсбуке.

В посольстве подчеркнули, что Россия не будет каяться и брать на себя несуществующую вину по так называемому "делу Скрипалей".

"Приняв решение задействовать против нашей страны свой закон "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений. Не говоря уже о соблюдении элементарных норм цивилизованного общения", - говорится в сообщении.

При этом в дипведомстве напомнили, что "Россия еще в позапрошлом году полностью ликвидировала свои запасы химоружия, что было официально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия".

"Американцы же так и не выполнили свои обязательства по его уничтожению и постоянно переносят завершение этого процесса. Так что было бы логично, если бы США применили свое законодательство к самим себе", - подытожили в посольстве РФ в США.

Ранее сообщалось, Госдеп США 27 августа 2018 года ввел первые санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act должны быть выбраны минимум три меры из шести перечисленных в законе. И они будут применяться против страны в целом - госкомпаний и компаний, финансируемых государством. Это запрет экспорта любых товаров и технологий кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; запрет на полеты в США авиаперевозчиков, прямо или косвенно подконтрольных государству; запрет на банковское кредитование правительства РФ за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции; противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов; понижение уровня дипломатических отношений.

До сих пор санкции, связанные с предполагаемым применением Россией химоружия, вводились в отношении РФ в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов и чиновников, а также компании из РФ.

С 27 августа действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

При этом в госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий о том, что она больше не будет использовать химоружие, в том числе не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, "более жесткий" пакет санкций в связи с нарушением CBW Act.

Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.

США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы якобы в применении нервно-паралитического вещества военного назначения "Новичок" при попытке покушения на Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Вашингтон также обвиняет Москву в тайных разработках запрещенных видов вооружения.

В России со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия беспочвенны и что в России нет действующих производств запрещенных видов оружия для проведения соответствующих инспекций.