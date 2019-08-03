СКР завел уголовное дело об отмывании средств фондом Навального

Алексей Навальный Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о легализации фондом 1 млрд рублей. В связи с этим возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, которые были получены преступным путем. Причем этот факт был известен в ФБК.

Для отмывания денег та же сумма денег была внесена на расчетные счета нескольких банков через банкоматы в Москве.

"После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", - заявила представитель СКР.

Следователи устанавливают личности всех соучастников и источники получения преступных средств.

В настоящий момент учредитель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест; сотрудница фонда, юрист Любовь Соболь в субботу была задержана перед началом протестной акции в Москве.

Накануне о доследственной проверке МВД сообщал портал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Портал писал, что, предположительно, оборот по счетам Волкова составил 540 млн руб., по счетам Рубанова — 215 млн руб.

Сообщалось, что помимо отмывания денег сотрудников ФБК подозревают в уклонении от уплаты налогов за несколько лет. Волков заявил "Проекту", что "это полный бред". Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье "Неисполнение решения суда" и объявлен в розыск.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.