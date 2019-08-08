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Правозащитники сообщили об обысках у троих сотрудников ФБК

Правозащитники сообщили об обысках у троих сотрудников ФБК
Архивное фото
Фото: Константин Кижель/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следствие проводит обыски у троих сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) в рамках уголовного дела о финансовых операциях со средствами, приобретенными преступным путем.

"Нам сообщают, что к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками. Обыск проходит в рамках уголовного дела о легализации", - говорится в Telegram-канале правозащитного проекта "Апология протеста".

В организации уточнили, что обыск у Помазуева уже завершён, но сейчас он не на связи.

Официальным комментарием следствия "Интерфакс" пока не располагает.

3 августа официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о возбуждении по материалам МВД уголовного дела о легализации около 1 млрд рублей, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Дело касается ФБК.

В настоящее время учредитель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест.

ФБК

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