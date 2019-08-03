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Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба
Выдвигавшаяся в кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Выдвигавшаяся по 43 избирательному округу в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь задержана на выходе из своего штаба, передает в субботу корреспондент "Интерфакса".

Политик направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. В знак протеста против отказа в регистрации кандидатом Соболь держит голодовку уже более 20 дней.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Последняя по времени акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека. В результате протестных акций, в частности, были задержаны: глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в Думу Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

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30 июля в столичном главке Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК (массовые беспорядки) и статье 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит десять подозреваемых, пятеро из которых арестованы по решению суда. Фигурантами дела могут стать еще несколько десятков человек, в том числе те, кто сейчас отбывает административный арест.

После прошедшей 27 июля акции сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов в их поддержку 10 и 11 августа. Также была подана заявка на ряд пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Кроме того, в течение недели в соцсетях распространялась информация "штаба Навального в Москве" об акции 3 августа на Бульварном кольце.

Столичные власти не разрешили проведение пикетов в связи с нарушением сроков подачи заявки, но согласовали оба митинга 10 и 11 августа. В свою очередь, организаторы пикетов выразили намерение все равно выйти на акцию 3 августа.

Москва Мосгордума Любовь Соболь ФБК

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