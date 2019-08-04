В России площадь природных пожаров за сутки увеличилась на 6,5 тыс. гектаров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 6,5 тыс. гектаров, при этом площадь пожаров в зонах контроля уменьшилась на 177 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе "Авиалесоохраны".

За сутки был ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га.

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 63 пожара на площади 95 тыс. 368 гектаров. За сутки площадь пожаров увеличилась 5 тыс. гектаров.

В Красноярском крае тушат 78 пожаров на площади 31 тыс. 229 гектаров. В Якутии спасатели борются с огнем на 15 пожарах на площади 1 тыс. 630 гектаров.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется, уменьшились за сутки на 177 тыс. гектаров. На этих территориях зафиксировано 296 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 млн 803 тыс. 891 гектар.

МЧС привлекает все новые силы к тушению лесных пожаров в Сибири. За прошедшие сутки самолетами Бе-200 МЧС России сброшено 432 тонны воды, вертолетами Ми-8 и Ми-26 МЧС России сброшено 1100 тонн воды.

Тушить бушующие в Сибири пожары помогает Минобороны.