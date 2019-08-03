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В Красноярском крае потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита

В Красноярском крае потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита
Лесные пожары в Красноярском крае
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ФБУ "Авиалесоохрана" потушило лесной пожар в заповеднике "Тунгусский" (Красноярский край), в месте, где более 100 лет назад был обнаружен одноименный метеорит.

Как сообщила пресс-служба Минприроды, труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве был ликвидирован вручную силами авиапожарных "Авиалесоохраны".

По данным министерства, лесной пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы. В месте возгорания дорог нет, и возможности доставить лесопожарную технику не было.

На тушение пожара были направлены 80 авиапожарных, которых забросили к месту тушения пожара вертолётом Ми-8. Прокладку заградительных полос, разбор лесных завалов, тушение пламени авиапожарные делали вручную.

В конце июля в заповеднике было остановлено распространение огня на площади 1570 га. 2 августа были потушены все очаги пожара.

Между тем, в Красноярском крае тушат 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 30 701 га, площадь пожаров за сутки увеличилась на 4 тысячи га. В Якутии спасатели борются с огнем на 17 пожарах на площади 1 570 га.

Площади лесных пожаров на труднодоступных территориях, тушение которых не ведется, уменьшились за сутки на 30,5 тыс. га. На этих территориях зафиксировано 306 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 981 613 га.

Как сообщает Минобороны, которое подключилось к борьбе со стихией, экипажи военно-транспортной и армейской авиации с утра субботы ликвидировали в Красноярском крае и Иркутской области 16 очагов пожаров.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Красноярский край Тунгусский заповедник

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