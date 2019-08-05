Сибиряк получил 150 часов обязательных работ за лесной пожар из-за окурка

Сгорело 8 га березовой рощи

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области суд назначил 18-летнему жителю села Середкино Боханского района 150 часов обязательных работ за то, что он вызвал пожар, охвативший больше 8 гектаров в березовой роще. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Суд и следствие установили, что 26 апреля подсудимый выбросил непотушенный окурок в сухую траву рядом с деревней Нововоскресенск. Из-за окурка произошел пожар, ущерб от которого следствие оценило в 60 тысяч рублей.

Подсудимый помогал следствию и уже возместил 25 тысяч рублей. Суд назначил ему 150 часов работ и обязал возместить оставшуюся часть нанесенного ущерба.

На прошлой неделе площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га. На утро 4 августа, по данным МЧС, действовало 470 пожаров. В Красноярском крае, Якутии и Иркутской области в тушении пожаров была задействована авиация.