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РФ не будет менять военную доктрину после выхода из ДРСМД

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве не видят оснований для пересмотра военной доктрины России после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не вижу причин для пересмотра нашей военной доктрины. Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер. Формулировки предельно выверены, они не должны как-то все время рихтоваться, как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", - сказал Рябков в понедельник на брифинге в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конечно, любой документ все время требует обзора, в каких-то аспектах уточнения, но в связи с конкретно ситуацией с ДРСМД, я таких оснований не вижу", - добавил замглавы МИД.

США 2 августа официально прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что российская сторона якобы его нарушает, не уничтожая ракету 9М729. Москва отвергала обвинения американской стороны, выдвигая встречные претензии к США.

На объявленную еще в феврале приостановку участия США в договоре Россия ответила зеркально - 3 июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

МИД РФ

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