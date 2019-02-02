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США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД

Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракет

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео
Фото: ТАСС/AP

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает МИД РФ.

"2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений", - отмечается в заявлении.

В МИД отмечают, что, таким образом, "Вашингтон, к которому у нас уже долгие годы были вопросы относительно соблюдения им ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями"

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В заявлении также говорится, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия в области разработки и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования после того, как США объявили о приостановке своего участия в ДРСМД.

"В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, мы, разумеется, будем вынуждены предпринять все необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД РФ.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из соглашения.

Сегодня в ходе встречи Путин заявил, что ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет, заявил президент.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Теги: ДРСМД

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