Поиск

Путин приостановил участие России в ДРСМД

Документ опубликован и вступил в силу

Путин приостановил участие России в ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правой информации.

Закон предусматривает приостановку действия договора. Также он предусматривает, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент. Документ вступил в силу с момента публикации.

Путин внес этот закон в Госдуму 30 мая. Депутаты приняли его 16 июня, Совет Федерации - 26 июня.

Договор об РСМД лидеры США и Советского союза подписали в декабре 1987 года. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия договора, в этой ситуации соглашение Америке невыгодно и он намерен вывести страну из ДРСМД. В декабре госсекретарь Майк Помпео дал Москве 60 дней на устранение нарушения путем модификации или уничтожения ракеты 9М729, к параметрам которой у Вашингтона были претензии. Российские военные нарушение договора отрицали.

Затем Белый дом объявил, что США приостановят участие в ДРСМД 2 февраля, а через полгода окончательно выйдут из соглашения, если Россия не вернется к его соблюдению. 2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.

ДРСМД Владимир Путин США

Новости по теме

Новости

Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

The Guаrdian заявила об установке шпионского ПО на телефоны туристов на китайской границе

Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Не менее 40 человек погибли в центре размещения мигрантов в Ливии

Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия

Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');