Путин приостановил участие России в ДРСМД

Документ опубликован и вступил в силу

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правой информации.

Закон предусматривает приостановку действия договора. Также он предусматривает, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент. Документ вступил в силу с момента публикации.

Путин внес этот закон в Госдуму 30 мая. Депутаты приняли его 16 июня, Совет Федерации - 26 июня.

Договор об РСМД лидеры США и Советского союза подписали в декабре 1987 года. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия договора, в этой ситуации соглашение Америке невыгодно и он намерен вывести страну из ДРСМД. В декабре госсекретарь Майк Помпео дал Москве 60 дней на устранение нарушения путем модификации или уничтожения ракеты 9М729, к параметрам которой у Вашингтона были претензии. Российские военные нарушение договора отрицали.

Затем Белый дом объявил, что США приостановят участие в ДРСМД 2 февраля, а через полгода окончательно выйдут из соглашения, если Россия не вернется к его соблюдению. 2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.