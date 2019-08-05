Вокруг склада с горящими боеприпасами эвакуируют около тысячи человек

Людей выводят из трех населенных пунктов и из детского летнего лагеря

Дым от взрыва на складе с боеприпасами в Ачинском районе Фото: Денис Тараканов/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Из-за взрывов и пожара на складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края из ближайших населенных пунктов эвакуируют почти тысячу человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

67 человек эвакуируют в Заборке, 430 - в Малом Улуе, 153 человека - в Каменке, а также 257 детей и 66 сотрудников вывозят из летнего лагеря в поселке Сокол.

Кроме того, власти Ачинска, расположенного неподалеку от горящего склада боеприпасов в Красноярском крае, просят жителей подготовиться к эвакуации.

Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности.

Ранее военные сообщали, что взрывы начались в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Это случилось в воинской части в поселке Каменка, расположенном в десяти километров от Ачинска, сообщила телеканалу "Прима" главный редактор ачинской телекомпании "Оса" Наталья Сусанина.

Врачи сообщили, что в районную больницу поступили два человека с осколочными ранениями. Еще двум пострадавшим медицинскую. помощь оказали на мест, рассказал "Интерфаксу" информированный источник и добавил, что среди пострадавших есть один ребенок.