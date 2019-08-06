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Поезд с эвакуированными из-за взрывов под Ачинском отправился в Красноярск

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожный состав с эвакуированными из зоны поражения в связи с пожаром на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) отправился в Красноярск, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

"В город Красноярск железнодорожным транспортом планируется эвакуация 10 тыс. человек. Со станции "Ачинск" в краевой центр отправился железнодорожный состав вместимостью 350 человек", - говорится в сообщении.

По последним данным местной администрации, из Ачинска эвакуировано более 3,5 тыс. человек. Более полутора тысяч эвакуированных прибыли в пункты временного размещения. Всего эвакуационные пункты готовы принять 16,5 тыс. человек в городах Ачинске, Назарово, поселках Малиновка и Тарутино.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 по Москве в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. Сейчас проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

В результате ЧП пострадали девять человек, четверо из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.

Красноярский край

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