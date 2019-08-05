Число пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском возросло до девяти

Фото: OSA TV Channel/TASS

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае в Ачинскую районную больницу поступил девятый пациент. Как отмечается, это пожарный. У него ранения средней тяжести, мужчина получил травмы от взрывной волны, сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о восьми пострадавших в результате пожара на арсенале в Красноярском крае. Трое попали в больницу в состоянии средней тяжести, остальные будут поправляться дома, амбулаторно.

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе произошел в понедельник в 13:00 по московскому времени. Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка.

Районные власти объявили режим ЧС. Проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска. Полторы тысячи человек разместились в пунктах эвакуации в Ачинске, сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что наибольшее число эвакуированных размещены в лицее №1 города Ачинска. Ранее сообщалось о 500 эвакуированных в пункты временного пребывания.