Взрывы пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратились

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась, остается угроза подрыва отдельных боеприпасов, сообщил во вторник журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара на вертолёте Ми-8 с губернатором края, представителями МЧС и МВД.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сказал Булгаков.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 по московскому времени на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. 12 человек пострадали.