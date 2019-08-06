В Минобороны назвали человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

Арсенал, где произошел пожар, расформируют

Дым от взрыва на складе с боеприпасами в Ачинском районе Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор, заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Точную причину инцидента установят следствие и прокуратура, добавил он.

По словам генерала, арсенал будет расформирован.

Замминистра прибыл в Красноярский край к месту ЧП в ночь на вторник вместе со специалистами штаба материально-технического обеспечения. Под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки.

Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на складе воинской части в селе Каменка начался днем 5 августа. Из-за пожара там начались взрывы. Пострадали 12 человек. Шесть из них госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Личный состав части, а также жителей населенных пунктов в радиусе 20 километров от части эвакуировали. Как сообщил зампред краевого правительства Алексей Подкорытов, были эвакуированы больше 9,5 тысячи человек, около шести тысяч из них покинули опасную зону самостоятельно.

В ночь на 6 августа было объявлено, что взрывы прекратились. В деревне Каменка снаряды повредили крышу и окна в здании детского сада и стены в школе, сообщила замминистра образования региона Наталья Анохина на заседании правительства по ЧС во вторник. По оценке генерала Булгакова, в Каменке, где он уже побывал, серьезных разрушений нет, местами нужно вставить выбитые стекла, "все машины на месте".

Пожар на арсенале продолжается. Замминистра обороны пообещал, что тушить его будут военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты и к вечеру он должен быть потушен .