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Опасная зона в Ачинске временно закрыта для граждан

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Патрули полиции, Росгвардии и МЧС работают в опасной зоне города Ачинск, вблизи которого произошел пожар на складе боеприпасов, проход на территорию гражданам временно запрещен, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

"6 августа, до 14:00 (10:00 по Москве) запрещено возвращаться в зону риска. В районах Ачинска, относящихся к опасной зоне, работают патрули полиции, Национальной гвардии и МЧС. О возможности возращения людей к местам их проживания мы сообщим незамедлительно, как только будет гарантирована полная безопасность для ачинцев", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по распоряжению губернатора Красноярского края Александра Усса пострадавшим в результате взрывов боеприпасов гражданам будет предоставлена адресная материальная помощь, сумма которой не уточняется.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 по московскому времени в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

В результате ЧП пострадали девять человек, четверо из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.

Красноярский край

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