Поиск

К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Военные перебрасывают роботов "Уран-14" для тушения пожара на арсенале в Ачинском районе Красноярского края, сообщили в Минобороны РФ.

"Уран-14" - многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения на гусеничной базе. Он исключает контакт человека с опасными для жизни температурами. На "Уран-14" установлен водяной пожарный насос, который обеспечивает тушение на дальности 50 м. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователем. Есть возможность работы от внешнего источника воды.

В ведомстве отметили что для мониторинга ситуации в зоне пожара доставлены беспилотники.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Сообщается о пострадавших, их точное число устанавливается. Губернатор региона Александр Усс заявил, что это 5-8 человек.

Населенные пункты, расположенные поблизости к очагу пожара на территории воинской части, в которой прошла серия взрывов боеприпасов, решено эвакуировать. Кроме того, власти Ачинска, население которого, по данным на начало 2018 года, составляет более 106,5 тыс. человек просят жителей подготовиться к эвакуации.

В Минобороны сообщают, что склад, на котором произошел пожар, планировали закрыть до 2022 года.

Красноярский край Минобороны

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии

Два пассажирских самолета были в небе над Ачинском во время взрывов боеприпасов

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Источник в Минобороны опроверг сообщения о погибшем на складе в Красноярском крае

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');