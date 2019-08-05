К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Военные перебрасывают роботов "Уран-14" для тушения пожара на арсенале в Ачинском районе Красноярского края, сообщили в Минобороны РФ.

"Уран-14" - многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения на гусеничной базе. Он исключает контакт человека с опасными для жизни температурами. На "Уран-14" установлен водяной пожарный насос, который обеспечивает тушение на дальности 50 м. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователем. Есть возможность работы от внешнего источника воды.

В ведомстве отметили что для мониторинга ситуации в зоне пожара доставлены беспилотники.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Сообщается о пострадавших, их точное число устанавливается. Губернатор региона Александр Усс заявил, что это 5-8 человек.

Населенные пункты, расположенные поблизости к очагу пожара на территории воинской части, в которой прошла серия взрывов боеприпасов, решено эвакуировать. Кроме того, власти Ачинска, население которого, по данным на начало 2018 года, составляет более 106,5 тыс. человек просят жителей подготовиться к эвакуации.

В Минобороны сообщают, что склад, на котором произошел пожар, планировали закрыть до 2022 года.