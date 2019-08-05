Два пассажирских поезда остановлены перед Ачинском из-за горящего арсенала

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Поезда Москва-Абакан и Абакан-Москва остановлены перед Ачинском и направлены по другим путям в связи с ЧП на складе боеприпасов, сообщает в понедельник пресс-служба Красноярской железной дороги.

"Поезд №67/68 Абакан-Москва будет остановлен на станции Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск. Поезд №67/68 Москва-Абакан был остановлен по станции Ачинск 1 и в настоящее время отправлен в Абакан измененным маршрутом через Красноярск", - говорится в сообщении.

Кроме того, на участке Абакан-Ачинск будет назначен дополнительный поезд для доставки пассажиров по станциям назначения. На движение других поездов ситуация не влияет, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, движение на участке Красноярской железной дороги Ачинск 2 - Назарово ограничено в связи с пожаром на складе боеприпасов, расположенном в Ачинском районе Красноярского края.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 по Москве в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В районе объявлен режим ЧС. Проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

По данным властей, в результате ЧП пострадали восемь человек, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.