В России появится координационный центр по компьютерным инцидентам

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Приказом директора ФСБ России Александра Бортникова создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который возглавит директор, начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ России.

"Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты", - отмечается в положении о центре, размещенном в понедельник на официальном портале правительственной информации.

В документе отмечается, что информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.

"НКЦКИ возглавляет директор НКЦКИ, которым является заместитель руководителя научно-технической службы - начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России", - отмечается в приказе.

НКЦКИ, согласно приказу, имеет право направлять уведомления и запросы субъектам критической информационной инфраструктуры, а также другим органам и организациям, в том числе иностранным, по вопросам, связанным с обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак, и реагированием на компьютерные инциденты.