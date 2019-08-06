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Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Иркутской области

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га
Лесные пожары в Красноярском крае
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На территории России действует 161 лесной пожар на площади 140 247 га, что на 14 тысяч га больше по сравнению с прошедшими сутками, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны во вторник.

За минувшие сутки на востоке России ликвидированы 67 лесных пожаров площадью 4 664 га, однако площадь пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, выросла по сравнению с прошлыми сутками на 53 тысяч га.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 71 пожар на землях лесного фонда на площади 97 236 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 9 тыс. га.

В Красноярском крае тушат 61 пожар на землях лесного фонда на площади 37 003 га. В Якутии спасатели борются с огнем на 12 участках на площади 1 210 га.

В тушении лесных пожаров задействованы 3 622 человека, 434 единицы техники, в авиамониторинге - 39 воздушных судов, в тушении - 49 воздушных судов, сообщает Авиалесоохрана.

На труднодоступных территориях, где пожары было решено не тушить, зафиксировано 295 очагов на площади 2 374 206 га, пройденной огнем. Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 113 на площади 915 тыс. га, в Красноярском крае - 44 пожаров на площади 797 тыс. га, в Иркутской области - 58 пожаров на площади 550 тыс. га, пройденной огнем.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что всего на очаги природного пожара авиацией МЧС России сброшено 1 174 тонны воды. К работе привлечены наземные аэромобильные группировки МЧС России - 611 человек и 32 единицы техники. Там отметили, что наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, где в 40 населенных пунктах восьми районов наблюдаются задымления.

Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, как пояснили в пресс-службе, работает круглосуточный мониторинг на 106 постах наблюдения.

В общей сложности, по данным ведомства, на территории задействована группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) численностью свыше 11 тысяч человек, 3 тыс. единиц техники и 86 воздушных судов.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Авиалесоохрана

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