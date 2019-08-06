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В Иркутской области искажали данные о лесных пожарах и их тушении

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуроры во время проверок обнаружили факты искажения данных о лесных пожарах в Иркутской области - об их площади и процессе тушения, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

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По его словам, они выяснили, что областное министерство лесного комплекса ненадлежащим образом охраняло леса от пожаров. Также обнаружились недостоверные сведения о площади возгораний, расстоянии до населенных пунктов, а также изменение времени ликвидации пожаров. В некоторых районах, где пожары возобновились, были обнаружены признаки незаконной рубки леса и остатки костров, однако в акты о пожарах эту информацию не включали.

Куренной отметил, что по фактам нарушений приняты меры реагирования.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что в большинстве регионов РФ состояние средств тушения лесных пожаров не соответствует нормам, многие из них устарели и выработали свой ресурс. Кроме того, по его словам, уполномоченные органы госвласти не организовали локализацию и ликвидацию пожаров должным образом.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Иркутская область Генпрокуратура РФ

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