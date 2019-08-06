В Иркутской области искажали данные о лесных пожарах и их тушении

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуроры во время проверок обнаружили факты искажения данных о лесных пожарах в Иркутской области - об их площади и процессе тушения, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

По его словам, они выяснили, что областное министерство лесного комплекса ненадлежащим образом охраняло леса от пожаров. Также обнаружились недостоверные сведения о площади возгораний, расстоянии до населенных пунктов, а также изменение времени ликвидации пожаров. В некоторых районах, где пожары возобновились, были обнаружены признаки незаконной рубки леса и остатки костров, однако в акты о пожарах эту информацию не включали.

Куренной отметил, что по фактам нарушений приняты меры реагирования.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что в большинстве регионов РФ состояние средств тушения лесных пожаров не соответствует нормам, многие из них устарели и выработали свой ресурс. Кроме того, по его словам, уполномоченные органы госвласти не организовали локализацию и ликвидацию пожаров должным образом.