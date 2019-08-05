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По фактам лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке возбудили 277 уголовных дел

В МЧС считают, что если дать сотрудникам ведомства полномочия дознавателей, это поможет быстрее узнать причины пожаров

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дознаватели органов Госпожнадзора возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров. Такова информация по состоянию на 31 июля. Об этом сообщил замглавы МЧС, главный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев в понедельник на рабочем совещании в Госдуме.

Уголовные дела возбуждены по частям первой и второй 261 статьи (Уничтожение или повреждение лесных насаждений).

По его словам, "в 3 326 случаев дознавателями органов Госпожнадзора по результатам проверок материалов по факту лесных пожаров отказано в возбуждении уголовных дел".

Он отметил, что "на сегодняшний день сотрудники МЧС не имеют специальных полномочиях дознавателей". "Мы не требуем, чтобы нам дали наручники и табельное оружие, но эти меры могут оперативно определить факторы пожаров", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов высказал мнение, что "это должны быть законодательные поправки, это могут быть нормативные акты, когда мы можем дать полномочия субъектовым комиссиям принимать решения, о которых сейчас мы говорили".

Совещание созвано в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Республики Бурятия.

В пресс-службе МЧС сообщают, что за неделю усилиями спасателей и Минобороны удалось ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн гектаров. Причем на особо охраняемых территориях потушены все возгорания.

На данный момент площадь активного горения составляет около 57 тыс. гектаров: в Красноярском крае - более 42 тыс. га, в Иркутской области - около 14 тыс. га, в Республике Саха (Якутия) - 240 га.

Лесные пожары в Красноярском крае

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МЧС

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