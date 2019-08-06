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Ликвидирован пожар на арсенале в Красноярском крае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар на военном складе под Ачинском в Красноярском крае полностью ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась, сообщили в Минобороны России.

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Там отметили, что очагов открытого горения на складе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа больше нет. Взрывы прекратились после 5 часов утра по московскому времени.

Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке склада.

Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться. Пострадали 12 человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали. В Ачинском и Назаровском районах, а также в городе Ачинске был введен режим ЧС.

Красноярский край Ачинск

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