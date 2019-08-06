В небе над Ачинском сняты ограничения для самолетов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ во вторник сообщило об открытии воздушного пространства в районе Ачинска в Красноярском крае, где горели склады с боеприпасами.

Накануне радиус ограничения воздушного пространства в Красноярском крае составлял 30 км. Сообщалось, что в момент взрывов над Ачинском пролетали два пассажирских самолета, они благополучно продолжили полет.

Ранее российские военные сообщили, что пожар на арсенале под Ачинском полностью ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. По данным Минобороны РФ, самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Пожар на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 по московскому времени. Жители населенных пунктов в радиусе 20 км от места ЧП были эвакуированы. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС.

В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, лечатся дома. Один человек числится пропавшим без вести. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что есть свидетели его гибели.