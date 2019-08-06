Уголовные дела возбуждены против вербовщиков "Свидетелей Иеговы" в Красноярске

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Двое членов организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ как эстремистская) в Красноярске стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-центр регионального управления СКР по региону.

По данным следствия, члены местной ячейки иеговистов пытались вовлечь сограждан в экстремистскую деятельность, проводили собрания и обучение адептов по месту своего жительства.

В результате мужчина и женщина стали фигурантами дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).