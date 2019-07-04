Председателя пермского отделения "Свидетелей Иеговы" оштрафовали на 300 тысяч рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Перми Орджоникидзевский районный суд оштрафовал Александра Соколова, бывшего руководителя местного отделения "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в России) на 300 тысяч рублей. Как сообщили в приемной суда, его признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации.

Предполагаемых членов отделения задержали сентябре 2018 года сотрудники Росгвардии и ФСБ. По версии следствия, подозреваемые продолжали собрания и принимали в организацию новых участников. При обысках у них дома нашли запрещенную литературу и изъяли крупные суммы денег.

Верховный суд России в апреле 2017 года признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее в России.

В феврале 2019 года, отвечая на запрос ЕСПЧ, в Минюсте России заявили, что оснований для изменения оценки этой организации нет. Там отметили, что позиция по "Свидетелям Иеговы" сформирована на основании действующего законодательства и с учетом практики российских судов. Страсбургский суд направил России этот запрос в связи с приговором подданному Дании Деннису Кристенсену, которому назначили шесть лет колонии за руководство отделением "Свидетелей Иеговы" в Орле.