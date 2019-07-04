Поиск

Председателя пермского отделения "Свидетелей Иеговы" оштрафовали на 300 тысяч рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Перми Орджоникидзевский районный суд оштрафовал Александра Соколова, бывшего руководителя местного отделения "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в России) на 300 тысяч рублей. Как сообщили в приемной суда, его признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации.

Предполагаемых членов отделения задержали сентябре 2018 года сотрудники Росгвардии и ФСБ. По версии следствия, подозреваемые продолжали собрания и принимали в организацию новых участников. При обысках у них дома нашли запрещенную литературу и изъяли крупные суммы денег.

Верховный суд России в апреле 2017 года признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее в России.

В феврале 2019 года, отвечая на запрос ЕСПЧ, в Минюсте России заявили, что оснований для изменения оценки этой организации нет. Там отметили, что позиция по "Свидетелям Иеговы" сформирована на основании действующего законодательства и с учетом практики российских судов. Страсбургский суд направил России этот запрос в связи с приговором подданному Дании Деннису Кристенсену, которому назначили шесть лет колонии за руководство отделением "Свидетелей Иеговы" в Орле.

ФСБ Росгвардия Свидетели Иеговы Пермь

Новости по теме

Новости

Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Задержаны участники конфликта со стрельбой в тюменском ТРЦ

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Склад с продуктами затонул в Тулуне

Более 300 человек госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области

Минэнерго насчитало около 8 тыс. человек без света в Иркутской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');