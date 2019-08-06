На Ульяновскую область за 12 часов обрушилась полуторамесячная норма осадков

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады устраняют последствия разгула стихии в Ульяновской области, из-за которой оказались подтоплены улицы и повалены деревья.

На сайте областного правительства сообщается, что за 12 часов в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Всего за прошедшие сутки на единый номер "112" от жителей региона поступило 3014 вызовов, отмечается в сообщении. Создано порядка 40 оперативных групп по устранению последствий непогоды, работает 111 единиц техники.

Из-за порывистого ветра за прошедшие сутки было зафиксировано 27 отключений электроэнергии в 14 муниципальных образованиях. В большинстве муниципалитетов электроснабжение уже восстановлено. "Кроме того, на особом контроле сейчас находится вопрос протечек кровель многоквартирных домов. Самое большое количество заявок по протечкам в Ульяновске (40 случаев) и Димитровграде (29 случаев)", - говорится в сообщении.

Из-за дождя были подтоплены 26 дворовых территорий в Ульяновске, 16 частных домов и 12 домов в районе Димитровграда. В Николаевском районе и Новоульяновске произошло отключение холодной воды, сейчас ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Во втором по величине городе Ульяновской области - Димитровграде - в связи с обрушившимися на город проливными дождями в понедельник был введен режим повышенной готовности коммунальных служб, который будет действовать до полной ликвидации последствий стихии, сообщается на сайте городской администрации.

Фотографии, опубликованные в соцсетях, запечатлели затопленные выше колес автомобили на улицах и во дворах и стоящих рядом с ними людей по пояс в воде.

По информации мэрии Димитровграда, накануне вечером ливни затопили ряд городских улиц, подвалы в жилых домах в разных районах города, зафиксированы "протечки крыш, так как ливнеотводники на крышах не справляются с нахлынувшим потоком воды".

В ряде домов было отключено электричество во избежание коротких замыканий и пожаров в результате затопления электрощитовых в подъездах. Восстановлена подача электроэнергии будет только после полной просушки щитков.

Прогноз на ближайшие дни неблагоприятный - дожди будут продолжаться, сменяясь непродолжительным прояснением, отмечается в сообщении. В свою очередь региональное ГУ МЧС предупреждает, что во вторник в регионе также ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16-21 м/с.