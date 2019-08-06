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Восстановлено движение поездов в районе ЧП под Ачинском

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов на участке Ачинск-II - Назарово в Красноярском крае, которое в понедельник было остановлено в связи со взрывами на складах воинской части в районе станции Улуй.

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Это линия в направлении Абакана, связывающая Транссибирскую магистраль с линией Междуреченск-Тайшет. Согласно сообщению РЖД, пропуск составов возобновлен во вторник в 17:21 по местному времени (13:21 по Москве).

"Пассажирские поезда Москва-Абакан и Абакан-Москва следуют по обычному расписанию", - отмечает компания. В понедельник из-за ЧС их маршрут был изменен.

Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском в Красноярском крае начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться. Пострадали 12 человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее во вторник в Минобороны РФ отчитались о ликвидации пожара.

Красноярский край РЖД

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