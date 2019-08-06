Эксперты отметили нетипичное поведение цен на зерно в России

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Эксперты отмечают, что цены на зерно в РФ ведут себя нетипично для конъюнктуры внутреннего зернового рынка в конце июля - начале августа.

По словам генерального директора компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, это проявляется в том, что "никогда в августе цены не росли, кроме исключительных случаев". Он отметил, что обычно в это время года, когда идет активная уборка урожая, цены падают, в этом же году - обратная тенденция.

По мнению эксперта, одна из причин в том, что "животноводы дают производителям зерна, прежде всего фуражной пшеницы, ячменя и кукурузы, более высокую цену, чем экспортеры". Это отмечалось, в частности, в Воронежской, Курской, Орловской областях.

По его словам, животноводы закупают и пшеницу 4 класса, предлагая за нее на 100 рублей больше, чем экспортеры.

По данным компании, цены на пшеницу 3 класса в центре и на юге за неделю выросли на 285-300 рублей, до 10 533 и 11 633 рублей за тонну соответственно. В Черноземье рост составил 190 рублей, до 10 360 рублей, в Поволжье - 100 рублей, до 10 500 рублей. Снижение отмечено только на Урале - на 225 рублей, до 10 600 рублей за тонну.

Рост цен на пшеницу 4 класса был более активным. На юге цены взлетели на 735 рублей, до 10 667 рублей, в центре и Черноземье - на 200-235 рублей, до 9 800 и 9 550 рублей соответственно.

Юг лидирует и по росту цен на пшеницу 5 класса. Она здесь подорожала на 650 рублей, до 9 933 рублей за тонну. В Поволжье рост составил 315 рублей, до 9 213 рублей, в центре - 265 рублей, до 9 317 рублей за тонну.

Резко подорожал и ячмень. На юге цена повысилась на 665 рублей, до 9 917 рублей, в центре - на 550 рублей, до 9 317 рублей, в Черноземье - на 210 рублей, до 8 620 рублей. В то же время на Урале продолжается снижение цен: за неделю они упали на 340 рублей, до 9 150 рублей за тонну.

Цены на кукурузу росли во всех регионах. На юге рост составил 550 рублей, до 11 617 рублей за тонну, в Черноземье - 300 рублей, до 11 467 рублей, в Поволжье - 175 рублей, до 11 225 рублей, в центре - 125 рублей, до 11 500 рублей.