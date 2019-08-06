Патрушев назвал нереальным заключение многостороннего договора о РСМД

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Заключение многостороннего договора по ракетам средней и меньшей дальности в настоящее время невозможно, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Что касается договора о ракетах средней и меньшей дальности, то американцы упоминали, что хорошо бы, чтобы он имел многосторонний характер, и в качестве одной из сторон упоминали Китай. Но мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор - нереально", - сказал Патрушев журналистам во вторник.

"А почему только Китай (должен быть вовлечен - ИФ), если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?" - добавил секретарь СБ РФ.

Патрушев сообщил, что РФ поднимала эти вопросы ранее, но "Америка готова учитывать Китай, к чему Китай не стремится, и не готова пока учитывать" Великобританию и Францию.

Он также отметил, что США выходом из договоров об ограничении вооружений пытаются добиться доминирования в любой точке мира. "Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства", - сказал Патрушев, обратив внимание, что цель доминирования в мире указана и в стратегических документах США.

"Это будет вести к хаосу, потому что другие страны тоже будут реагировать на эти вещи, и такая гонка вооружений может проходить последовательно и все время в большем количестве", - считает Патрушев.

Он напомнил, что США сначала вышли из договора по ПРО, сейчас - из ДРСМД. "Остается в действии Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем было ими (американцами - ИФ) уже заявлено, что они рассматривают вопрос в 2021 году из этого договора тоже выйти", - сказал Патрушев, отметив, что остается еще также Договор о нераспространении ядерного оружия, и это "те моменты, которые их сдерживают".

Патрушев отметил, что 6 августа - годовщина американского атомного удара по Хиросиме. "Почему это происходило? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не может. И вот это, конечно, допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя", - подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом он отметил, что новые разработки РФ в сфере вооружения "позволяют вести диалог с США и обосновывать" российские интересы.

Обвинения без доказательств

Вашингтон не предоставил Москве конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД, заявил журналистам Патрушев.

"Мы с нашими американскими партнерами встречались - и я встречался с Болтоном (советником президента США по национальной безопасности - ИФ), и президент (РФ Владимир Путин - ИФ) его принимал, и мы об этом говорили. Никаких доказательств мы не получали", - сказал Патрушев.

По его словам, на просьбу российской стороны предъявить конкретные факты нарушений ДРСМД ответ был: "Вы сами знаете". "Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", - сообщил Патрушев.

"Я не могу назвать ни одного факта (нарушения ДРСМД - ИФ) или ни одного момента, который якобы они (США - ИФ) нам предъявили. Таких у нас не было", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По его мнению, Вашингтону "нужен был повод для того, чтобы выйти из договора, и этот повод они нашли для себя, и для своих партнеров".

Патрушев отметил, что США отказались ознакомиться с ракетой 9М729, якобы нарушающей ДРСМД. Он отметил, что Москва предложила Вашингтону "в закрытом режиме" посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила "всю исчерпывающую информацию о ней" и убедилась, что данное оружие не нарушает ДРСМД.

"Они от этого отказались", - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что после этого РФ сделала открытый многосторонний показ этой ракеты в парке "Патриот", куда приехали многие иностранные делегации, однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО.

США не обещают выступить первыми

США не берут на себя обязательств не размещать первыми новые ракеты средней и меньшей дальности после прекращения действия соответствующего договора, заявил Патрушев.

"Мы сделали заявление, что первыми мы не будем нигде размещать оружие. И нам бы очень хотелось, чтобы американцы сделали аналогичное заявление, но они на это не идут", - сказал он.

Патрушев также заявил, что в случае, если США начнут размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности РФ, Россия будет "адекватно реагировать - в зависимости от того, где и в каком количестве это будет совершено".

РФ рассчитывает на позитивные шаги в переговорах с США по стратегической стабильности и полагает, что в этом процессе должны принимать участие, в том числе, оборонные ведомства двух стран, заявил Патрушев.

По его оценке, очень важно, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время каждой встречи или беседы поднимают тему стратегической стабильности. "Это вселяет надежду на то, что эта тема будет обсуждаться и все-таки будут какие-то позитивные шаги", - сказал Патрушев.

Он также отметил, что лидеры двух стран давали указания внешнеполитическим ведомствам вести диалог по данному вопросу. "У нас представители этого ведомства исключительно компетентны, в Штатах - тоже. Конечно, каждый будет отстаивать свои интересы, но, я думаю, (они) будут и все-таки заинтересованы в том, чтобы безопасность в мире сохранялась", - заявил Патрушев.

Он добавил, что были даны указания и о сотрудничестве спецслужб двух стран. "Они не по всем направлениям сотрудничают, но это сотрудничество расширяется, и я полагаю, будет расширяться", - сказал Патрушев.

Он добавил, что тема стратегической стабильности постоянно проговаривается и во время всех контактов с американцами по линии аппарата Совбеза. "Поэтому, я думаю, что мы эту тему не упустим", - констатировал секретарь СБ РФ.

"Кроме того, считаю, что очень важно, чтобы и по линии оборонных ведомств эта тема затрагивалась. Считаю, что эти ведомства исключительно компетентны и могут дать большой позитив с точки зрения стратегической стабильности", - подчеркнул Патрушев.

Слом ДРСМД

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. Позднее США выдвинули требование уничтожить российскую ракету 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Она, как утверждали в Вашингтоне, нарушала положения договора.

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД. В ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Россия отвергала обвинения США и выдвигала встречные претензии - Вашингтон нарушал ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляли, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также Москва называла нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.