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Серебрянская решила не продолжать борьбу за регистрацию на выборах в Мосгордуму

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты Мосгордумы по 45 избирательному округу, руководитель общественного движения "Русская инициатива", самовыдвиженка Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом.

Она отметила, что у нее нет достаточного количества подписей, чтобы продолжать эти выборы. "Основной вывод, который мне пришлось сделать, это отсутствие у кандидата каких-либо инструментов для того, чтобы проконтролировать качество сбора подписей сборщиком, кроме доверия", - сказала Серебрянская.

Она допустила, что более современные методы сбора подписей - электронные, цифровые, - "могли бы решить это вопрос". Глава ЦИК Элла Памфилова поддержала такую инициативу.

1 августа рабочая группа ЦИК рассмотрела первую жалобу кандидата в Мосгордуму Серебрянской и не рекомендовала отменять отказ. "4327 подписи являются достоверными, что не является достаточным для регистрации кандидатом", - сообщил Сергей Алешкин, глава правового управления.

Кандидату оставили возможность найти недостающие подписи до заседания ЦИК.

ЦИК также отказал в пятницу в удовлетворении жалобы на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по 43 избирательному округу самовыдвиженцу Константину Лисице. Накануне 5175 его подписей признали достоверными, ему не хватило 112 подписей. На заседание в пятницу он не пришел.

Юлия Серебрянская

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