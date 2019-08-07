В Тюмени разрешили провести 10 августа пикет в поддержку протестов в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Администрация Тюмени согласовала проведение в городе пикета в поддержку протестных акций в Москве.

"10 августа на площади Борцов революции состоится пикет, организатором которого выступила инициативная группа тюменцев", - сообщили "Интерфаксу" в среду в администрации города, уточнив, что на акцию заявлено до 50 участников.

Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало заявку екатеринбургского отделения штаба оппозиционера Алексея Навального на проведение 10 августа пикета в Екатеринбурге в поддержку акций протеста в Москве.

2 августа правительство Москвы согласовало две заявки на митинги 10 и 11 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый.

На следующий день после согласования, 3 августа, в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов. На ней, по разным данным, были задержаны от 600 до 1001 человека.