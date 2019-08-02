Мэрия Москвы согласовала уже два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство столицы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до ста тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

"31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов - Денис Шендерович", - сказал Олейник журналистам в пятницу.

По его словам, уведомления были рассмотрены.

"В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9", - пояснил Олейник.

В минувший четверг Олейник сообщил о согласовании стотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Тогда говорилось, что согласованное время с 14:00 до 16:00. Таким образом, время проведения митинга увеличено на полчаса.

Олейник также сообщал, что на 10 августа поступили четыре заявки на проведение митингов, на 11 августа - две.

Между тем акцию оппозиции 3 августа согласовывать отказались. Префектура Центрального административного округа сообщила, что это связано со срывом срока, в который по закону организаторы пикетов должны были уведомить власти о мероприятиях.