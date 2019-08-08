Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона

Выступления надо было согласовывать за месяц до акции, а менять ее формат после согласования запрещает закон

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, так как нельзя менять условия акции в одностороннем порядке после ее согласования. Так ситуацию "Коммерсанту" объяснили в департаменте региональной безопасности.

Запрет на такие изменения содержится в федеральном законе №54 "О собраниях и митингах". Распоряжение мэра №1054 от 5 октября 2000 года предусматривает, что концерты, спектакли, спортивные соревнования и рекламные мероприятия должны согласовываться за 30-45 суток до их проведения, добавил представитель департамента.

Группа "Кровосток" готова выступать на митинге, "если будет сцена и аппаратура", так как хочет "поддержать идею", сообщила изданию менеджер коллектива Агата Мирзаева. По ее словам, группа планировала спеть на акции две-три песни. "Как любому нормальному человеку, нам ситуация вокруг выборов в Мосгордуму кажется несправедливой и неправильной. Достаточно очевидна вопиющая несправедливость",— сказала она.

Ранее организаторы согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму заявили, что на акции согласились выступить рэпер Face, а также группы IC3PEAK и "Кровосток", но в мэрии им запретили устраивать музыкальные выступления. Как уточнял журналист Илья Азар, замруководителя департамента безопасности Василий Олейников ссылался на распоряжение московского правительства №1074 и постановление №1054. По словам организаторов акции, они не увидели запрета на выступления музыкантов в этих документах, сочли вмешательство мэрии в согласованный митинг незаконным и решили запрету не подчиниться.

Опрошенные "Коммерсантом" адвокаты сказали, что в ситуации произошла коллизия федерального и столичного законодательства. Федеральный закон разрешает выступления музыкантов, если в месте проведения мероприятия нет требований к ограничению громкости звука, а региональные требуют заранее согласовать с властями культурную программу. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Бурмистров считает, что мэрия права, но "если говорить по существу, это издевательство, которое направлено на снижение количества участников митинга".

Юристы правозащитного проекта "Апология протеста" сообщили, что пожаловались на запрет в прокуратуру Москвы.

О намерении все же устроить выступления музыкантов на митинге, кроме Азара, сообщили незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, муниципальный депутат Андрей Морев и представители штаба Алексея Навального. Митинг должен пройти с 14:00 до 17:00 10 августа.