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Счета ФБК, его сотрудников и штабов Навального заблокировали

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, а также его штабов в регионах заблокированы, сообщила в твиттере пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Она добавила, что личные счета сотрудников, по которым следствие проводило проверку по делу о легализации незаконных денежных средств, также заблокированы.

"По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!" - написала Ярмыш.

В четверг стало известно, что юристы ФБК Вячеслав Гимади, Александр Помазуев и Евгений Замятин будут допрошены в Следственном комитете после обысков по уголовному делу о легализации незаконных доходов.

Ранее в четверг следствие провело обыски у сотрудников ФБК и в офисе фонда в рамках уголовного дела о легализации 1 млрд рублей, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Дело ведет центральный аппарат СКР.

В "Апологии протеста" заявили, что указанная сумма не упоминается в документах, с которыми при обысках смогли ознакомиться адвокаты сотрудников ФБК.

ФБК Алексей Навальный

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