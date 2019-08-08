В штабе Навального в Ижевске прошли обыски

В Мурманске к активистам штаба приходили полицейские

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Ижевске 8 августа прошел обыск в региональном штабе Алексея Навального о уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией. Об этом "Интерфаксу" сообщил активист штаба Олег Васильев.

По его словам, обыски проводили следователи и "сотрудники в масках" в присутствии понятых. В помещении изъяли телефон, документы и ноутбуки, никого задерживать не стали.

По сведениям Васильева, обыски прошли в штабах Навального и в других регионах. Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Координатор мурманского штаба Виолетта Грудина сообщила, что 8 августа утром не менее чем к пяти активистам пришли полицейские. Они предупредили их о незаконности акции 10 августа, которую штаб хотел провести в "гайд-парке" в центре города в знак солидарности с московскими протестами. Под видеозапись полицейские просили активистов подписать предостережения.

По словам Грудиной, в штабе считают, что место проведения пикета включено в перечень адресов, определенных мэрией под "гайд-парки", и что акция там не требует согласования.

Штабы Навального 10 августа запланировали в ряде регионов акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, некоторые заявки власти согласовали.

Дело об отмывании денег через ФБК Навального Следственный комитет возбудил 3 августа, в день несогласованной акции в Москве. 7 августа пресс-служба СКР сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин передал это дело в центральный аппарат комитета.