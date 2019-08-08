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Эксперт предположил, что взрыв случился при испытаниях двигателя ракеты для подлодок

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Взрыва в Архангельской области мог произойти при испытаний двигателя для стратегической ракеты для подводных лодок, предположил бывший командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов.

Он отметил, что не знает, какая это была ракета. Однако, по его словам жидкостный двигатель, наиболее вероятно, хоть и необязательно, могли разработать для такой ракеты.

Минобороны сообщило, что на полигоне ВМФ у села Ненокса, в 40 километрах от Северодвинска, случился взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки и пожар. Погибли два человека, еще шестеро пострадали.

По словам источника "Ведомостей" в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Источник "Интерфакса" предположил, что на полигоне могла произойти детонация боеприпасов.

Власти Северодвинска сообщили о кратковременном превышении радиационного фона в городе после инцидента. Движение судов по участку Двинского залива Белого моря рядом с Ненокской закрыли на месяц.

Архангельская область Ненокса Минобороны Северодвинск ВМФ

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